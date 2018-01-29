بالصور.. الصحف البريطانية مندهشة بثلوج ” جبال اللوز ” بالمملكة
نقلت الصحف البريطانية العديد من الصور الرائعة بالأجواء الباردة من تبوك شمال المملكة تحت عنوان ” صور رائعة للصحراء السعودية التي تحولت إلى بياض وشمس ” .
وقالت الصحيف: الصور الرائعة وهم متزحلقون من على الجبال الجليدية كاتبين أسماءهم بالثلوج تبيِّن كيف حوَّل السعوديون هذا الطقس البارد جدًّا إلى مفاجأة جميلة.
وأضافت بأن أهالي المنطقة تناقلوا صور الجليد محتفين بالطقس البارد جدًّا هذه الأيام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26277 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندهم ثلوج فبريطانيا أكثر مننا
لكن هذا أسلوب الصحف الأوربية
لابغت تغازل وتكسب ود الدول🤗🤗🤗
زائر[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 2 ساعتين
الانجليز يحسدو الاعمي علي كبر عيونه و الاسود علي بياض اسنانه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42015 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه معجبين ومتهلوين من الثلج حيث ماعندهم ثلج ,,
,, البكش كثير هااليومين ,,