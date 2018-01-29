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بالصور.. الصحف البريطانية مندهشة بثلوج ” جبال اللوز ” بالمملكة

بالصور.. الصحف البريطانية مندهشة بثلوج ” جبال اللوز ” بالمملكة
محمود البلوي(صدى):

نقلت الصحف البريطانية العديد من الصور الرائعة بالأجواء الباردة من تبوك شمال المملكة تحت عنوان ” صور رائعة للصحراء السعودية التي تحولت إلى بياض وشمس ” .

وقالت الصحيف: الصور الرائعة وهم متزحلقون من على الجبال الجليدية كاتبين أسماءهم بالثلوج تبيِّن كيف حوَّل السعوديون هذا الطقس البارد جدًّا إلى مفاجأة جميلة.

وأضافت بأن أهالي المنطقة تناقلوا صور الجليد محتفين بالطقس البارد جدًّا هذه الأيام.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 2 ساعتين

الانجليز يحسدو الاعمي علي كبر عيونه و الاسود علي بياض اسنانه .

[ عدد التعليقات: 42015 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايه معجبين ومتهلوين من الثلج حيث ماعندهم ثلج ,,

,, البكش كثير هااليومين ,,

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