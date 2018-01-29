طالبة بجامعة بيشة تكشف تفاصيل حريق الكافيتريا

أبها(صدى):

ناشدت طالبة بجامعة بيشة الجهات المختصة بتأمين الجامعة ، عبر توفير أجهزة إنذار ومخارج للطوارئ ، خاصةً بعد الحريق الذي وقع اليوم الإثنين في كافيتريا الجامعة .

وأوضحت الطالبة سارة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” يا هلا ” ، أنه لم ينبه أحد الطالبات في المدرجات القريبة بوجود حريق اخل الجامعة .

وقالت الطالبة ” أغلقوا علينا الباب الرئيسي ورفضوا أن يخرجونا ، رغم وجود الشرطة والدفاع المدني في الخارج ” ، لافتة إلى أن الحريق استمر لمدة ساعة ونصف ، ولم يستطع أحد إطفاءه إلا قوات الدفاع المدني .

ونوهت الطالبة سارة إلى أن الكافيتريا التي وقع بها الحريق ، لا توجد بها عوامل سلامة وأمان ، على الرغم من قربها من معمل الكيمياء الملئ بالمواد قابلة الاشتعال ، وهو ما أدى لتصاعد دخان كثيف خلال الحريق أسفر عن إصابة 7 طالبات بالاختناق .