بالفيديو.. أبطال القوات المسلحة تردد أبيات شعر وطنية قبل التقدم لتطهير مواقع الحدود
ردد البطل يحيى العزي، بصحبة العديد من زملائه من القوات المسلحة، أبيات شعر وطنية، قبل التقدم لتطهير مواقع متقدمة قبالة الحدود وقبل إصابته اثناء الاشتباكات.
وتدوال العديد من رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مقطع الفيديو، متفاعلين معه داعين بأن يحفظهم الله، ويثبت أقدامهم.
البطل يحيى العزي يردد ابيات شعريه و وطنيه قبل التقدم لتطهير مواقع متقدمة قبالة الحدود وقبل اصابة اثناء الاشتباكات #ظهران_الجنوب #نجران #الربوعة #الخوبه #الطوال #علب #الحرث #جازان #حرض #صعدة pic.twitter.com/3DNdqk6jXz
— الحد الجنوبي نيوز (@alhadaljnobnewz) ٢٩ يناير، ٢٠١٨
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