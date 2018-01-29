بالفيديو.. أبطال القوات المسلحة تردد أبيات شعر وطنية قبل التقدم لتطهير مواقع الحدود

نايف السالم(صدى):

ردد البطل يحيى العزي، بصحبة العديد من زملائه من القوات المسلحة، أبيات شعر وطنية، قبل التقدم لتطهير مواقع متقدمة قبالة الحدود وقبل إصابته اثناء الاشتباكات.

وتدوال العديد من رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مقطع الفيديو، متفاعلين معه داعين بأن يحفظهم الله، ويثبت أقدامهم.