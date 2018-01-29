بالصور.. آل الشيخ يوجه بدخول الجماهير مجانًا في بطولة سباق الأبطال للسيارات

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، دخول الجماهير ” شباب وعائلات ” للإستاد بالمجان في بطولة سباق الأبطال العالمي للسيارات الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة الرياض، لاختيار أفضل متسابقين في سباقات السيارات حول العالم على استاد الملك فهد الدولي يومي الجمعة والسبت القادمين.

وقام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بجولة تفقدية لمقر السباق ، حيث وقف على التجهيزات و الاستعدادات اللازمة لتهيئة الاستاد لاستقبال المنافسات، والتأكد من سفلتة المسارات المخصصة للسيارات في حلبة السباق، وفق أحدث الأساليب المعتمدة دولياً ومتابعة جميع وسائل السلامة اللازمة التي يحرص على تطبيقها الاتحاد الدولي للسيارات.

يذكر أن هذه البطولة العالمية في سباقات السيارات تأتي من ثمرات مذكرة اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها مؤخراً معالي الأستاذ تركي آل الشيخ مع رئيس الشركة القائمة على الحقوق فريدرك جونسون.