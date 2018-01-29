بالصور.. الهلال الأحمر يعلن استعداده لتغطية لقاء ” الفيحاء والفيصلي “

سعيد العجل(صدى):

في إطار جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية كافة الفعاليات والأحداث الاجتماعية الثقافية والرياضية، أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض (محافظة المجمعه) استعداداتها للاستجابة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لتغطية ديربي المجمعه بين ( الفيحاء & الفيصلي ) والمقام حاليا بعدد ٤ فرق اسعافية وعيادة طبية بكامل طواقهما ، بالاضافة الى تشغيل غرفة التحكم والسيطره .

حيث اكملت كافة التجهيزات الطبية من التموين الطبي اللازم للحالات الإسعافية.

كما شهد الديربي تواجد عدد من المتطوعين في مدرجات الفريقين بكامل معداتهم الطبيه لتقديم الخدمات الاسعافية الطارئة لمحتاجيها.

وفق ما صرح به المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض عبدالله نايف المريبض .