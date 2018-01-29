” الأرصاد ” تحذر من استمرار نشاط الرياح السطحية على 6 أجزاء بالمملكة

إبراهيم الزهراني(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، المواطنين من نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية قد تصل إلى اقل من 02 كم، على الرياض غدا الثلاثاء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الرؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الباحة، كما تستمر تواجد العوالق الترابية و تدني الرؤية الافقية و تنشط الرياح السطحية في فترة الصباح مثيرة للأتربة و غبار غدًا على نجران.

وأشارت الهيئة، إلى تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية على مكة المكرمة والطائف، وجازان، وعسير، غدا وتستمر حتى الأربعاء القادم.