بالفيديو.. كشف تفاصيل فكرة تقديم الأكل السعودي في منتدى ” دافوس “

علي القحطاني(صدى):

كشف المدير التنفيذي للتواصل بجمعية الأمير محمد بن سلمان الخيرية ” مسك ” ، محمد أبو عزة، عن تفاصيل فكرة تقديم الأكل السعودي في منتدى ” دافوس ” الاقتصادي في سويسرا.

وأوضح أبو عزة عبر برنامج ” معالي المواطن ” المذاع عبر فضائية ” أم بي سي ” ، أنه بناءً على توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، علي أن تكون مشاركة المملكة في المنتدي تظهر بشكل جديد ومميز.

وأضاف أبو عزة، أن قرابة 30 شاباً وشابة من المملكة يمثلون وفد الجمعية إلى المنتدى، شاركوا في تقديم الأكل السعودي، مفيدًا بأن من يتولون إعداد الغداء ثلاثة شبان سعوديين تتراوح أعمارهم بين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين، وسيستخدمون مرافق الفندق الذي سيستضيف المؤتمر في إعداد الوجبات وطبخ الأطباق الشعبية التي سيستمتع بها الضيوف.