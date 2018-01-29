الاتصالات تحذر من رسائل الاحتيال عبر أحد التطبيقات

متابعات(صدى):

قدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الإثنين، نصائح لمستخدمي خدمات الاتصالات بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال الواردة عبر أحد التطبيقات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب عدم إفشاء المعلومات والبيانات الخاصة، لرسائل الاحتيال الواردة عبر التطبيقات والابلاغ عنها عبر البريد الإلكتروني : [email protected]