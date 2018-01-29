الاتصالات تحذر من رسائل الاحتيال عبر أحد التطبيقات
قدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الإثنين، نصائح لمستخدمي خدمات الاتصالات بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال الواردة عبر أحد التطبيقات.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب عدم إفشاء المعلومات والبيانات الخاصة، لرسائل الاحتيال الواردة عبر التطبيقات والابلاغ عنها عبر البريد الإلكتروني : [email protected]
alfahd42[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفنا شرهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8200 ] نشر منذ 43 دقيقة
ليسو اكثر احتيالا من شركات الاتصالات عندنا