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الاتصالات تحذر من رسائل الاحتيال عبر أحد التطبيقات

الاتصالات تحذر من رسائل الاحتيال عبر أحد التطبيقات
متابعات(صدى):

قدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الإثنين، نصائح لمستخدمي خدمات الاتصالات بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال الواردة عبر أحد التطبيقات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب عدم إفشاء المعلومات والبيانات الخاصة، لرسائل الاحتيال الواردة عبر التطبيقات والابلاغ عنها عبر البريد الإلكتروني : [email protected]


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكفنا شرهم

[ عدد التعليقات: 8200 ] نشر منذ 43 دقيقة

ليسو اكثر احتيالا من شركات الاتصالات عندنا

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