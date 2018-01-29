تغريم ” بي إن سبورت ” 400 جنيه مصريًا لمخالفة القانون

ماجد محمد(صدى):

غرمت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية مسؤولي مجموعة قنوات ” بي إن سبورت ” برئاسة ناصر الخليفي ، مبلغ مالي يقدر بحوالي 400 ألف جنيه مصري .

وكشفت التحقيقات إن مجموعة ” بي إن سبورت ” ، خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة ، حيث قامت بقطع الإرسال عن المشتركين ممن تلقوا قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري ” نايل سات ” .

وأشارت التحقيقات إلى أن المجموعة قطعت البث لإجبار المشتركين على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري ” سهيل سات ” ، وهو القمر الذي يهدد ” نايل سات ” بالخروج من السوق عبر فقدان عملائه ، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري ببث بطولات الرياضات المختلفة .

وعلى الرغم من أن كل بطولة لها منتج منفصل وغير مرتبط بالبطولات الأخرى ، إلا أن ” بي إن سبورت ” خالفت القوانين ، وفقًا لما أوردته التحقيقات ، حيث قامت بربط بيع البطولات الدورية ببعضها البعض .