الفيصلي يتعادل إيجابيًا مع الفيحاء

نواف السالم(صدى):

حقق نادي الفيصلي التعادل مع نظيره الفيحاء بهدفين لكل فريق ، خلال لقاء اليوم ، ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الفيحاء الأول اللاعب دانيلو أسبريا في الدقيقة الـ 24 من الشوط الأول ، فيما سجل الهدف الثاني للفريق لاعب الفيصلي سعيد الربيعي في مرماه خلال الدقيقة 77 من الشوط الثاني .

وسجل اللاعب إيجور برانكو في تسديد هدفي التعادل للفيصلي في الدقيقتين الـ 84 والـ86 من نهاية الشوط الثاني .