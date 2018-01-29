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الفيصلي يتعادل إيجابيًا مع الفيحاء

الفيصلي يتعادل إيجابيًا مع الفيحاء
نواف السالم(صدى):

حقق نادي الفيصلي التعادل مع نظيره الفيحاء بهدفين لكل فريق ، خلال لقاء اليوم ، ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الفيحاء الأول اللاعب دانيلو أسبريا في الدقيقة الـ 24 من الشوط الأول ، فيما سجل الهدف الثاني للفريق لاعب الفيصلي سعيد الربيعي في مرماه خلال الدقيقة 77 من الشوط الثاني .

وسجل اللاعب إيجور برانكو في تسديد هدفي التعادل للفيصلي في الدقيقتين الـ 84 والـ86 من نهاية الشوط الثاني .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 28 دقيقة

الفيصلي فريق متطور،وعنده مدرب يملك حس فني رفيع.

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