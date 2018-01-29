أبا الخيل: معيار نجاح التوطين يتمثل في عدد الفرص المتاحة للمواطنين

عادل الحربي(صدى):

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية ، إن معيار النجاح في التوطين للقطاعات المختلفة هو عدد الفرص المتاحة للمواطنين والمواطنات ، لتصحيح السوق وفك احتكار العمالة الوافدة له .

وأشار ” أبا الخيل ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أن الوزارة تتوقع توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين والمواطنات ، مثلما حدث من توسع في نشاط الجوالات التي وصلت إلى 20 ألف سعودي وسعودية بالقطاع تقريبًا .

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية ، إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على وضع برامج ممكنات للقطاعات الجديدة ، بهدف تدريب المواطنين والمواطنات مجانًا ، وإتاحة القروض الميسرة لهم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية لتأهيلهم لسوق العمل .