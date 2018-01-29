نتائج مباريات وترتيب فرق دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، نتائج مباريات اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، فضلا عن ترتيب الفرق.

وفاز فريق الفتح على القادسية، بربعاية مقابل هدف ليحتل الفتح المركز الثامن برصيد 22 نقطة، أما القادسية احتل المركز الحادي عشر برصيد، 17 نقطة.

وتعادل فريقي الباطن والاتفاق 1/1، ليحتل الباطن المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

كما تعادل فريقي الفيحاء، والفيصلي، 2/2، ليحتل الفيحاء المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الثالث، برصيد 30 نقطة.