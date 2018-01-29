بالفيديو.. استهداف الجيش اليمني لمواقع الميليشيات شرق تعز

فهمي محمد(صدى):

استهدفت القوات المسلحة باليمن، مواقع ميليشيا الحوثي شرق تعز، حيث حررت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تبة الجعشاء الاستراتيجية شرق مدينة تعز.

وأعلنت قيادة محور تعز العسكري، مصرع 55 عنصراً من الميليشيات الحوثية في المعارك، منذ يوم السبت وذلك ضمن العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش اليمني والتحالف العربي لاستكمال تحرير محافظة تعز وفك الحصار بشكل كامل عنها.

ويواصل الجيش اليمني، تقدمه الميداني المستمر، وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي.