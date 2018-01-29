تركيا تهدد الصحفيين المعارضين برسائل إلكترونية

أنقرة(صدى):

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الشرطة البلجيكية كشفت إرسال السلطات التركية تهديدات للصحفيين عبر سفارتها في بروكسل، عقب تعقب رسائل على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الإعلام، إن الأجهزة الأمنية قد تعقبت الـ ” آي بي ” الخاصة بعناوين البريد الإلكتروني لمجموعة من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتكتشف أن أغلبها يعمل من داخل السفارة التركية في بلجيكا.

وتفيد المعلومات بأن عددًا من الصحافيين الأتراك المعارضين، الموجودين في بلجيكا، من بينهم مدير مكتب صحيفة ” زمان ” التركية، التي أغلقتها سلطات أنقرة إلى جانب عددٍ من المراسلين، كانوا من بين أهداف تلك التهديدات التي انطلقت بعد محاولة الانقلاب في العاصمة التركية في يوليو 2016.

وأكد تقرير الأجهزة الأمنية، أن عملية تعقب التهديدات استمرت قرابة العام ونصف، وتركزت التحقيقات على الملحق الإعلامي بالسفارة التركية في بروكسل، الذي تبين ضلوعه في العديد من الرسائل المُرْسَلة للصحافيين.