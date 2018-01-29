مريم رجوي: معركة شعبنا الإيراني ستستمر ضد ولاية الفقيه

طهران(صدى):

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، أن معركة شعبنا ومعركة إيراننا ستستمر ضد المعادين ونظام ولاية الفقيه، مشيرة إلى أن الشعب الإيراني هو من ينتصر على الاستبداد الديني.

وقال رجوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ان معركة شعبنا ومعركة إيراننا ستستمر ضد المعادين لإيران والمواطن الإيراني أي نظام ولاية الفقيه. والشعب الإيراني هو من ينتصر على الاستبداد الديني ” .