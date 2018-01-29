بالفيديو.. إحباط محاولات تسلل قناص حوثي لحدود المملكة

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، خلال مقطع فيديو، عملية نوعية لاستهداف قناص من مليشيا الحوثي على الحدود مع المملكة، ولكن القوات بالمملكة قامت بإحباط محاولات تسلله للحدود.

وظهر خلال المقطع المصور القناص الحوثي وهو يتخفى وراء ساتر ترابي، قبل أن تقوم القناصة التابعة للقوات المملكة باستهدافه ومن ثم قتله.