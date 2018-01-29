بالفيديو.. إحباط محاولات تسلل قناص حوثي لحدود المملكة
كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، خلال مقطع فيديو، عملية نوعية لاستهداف قناص من مليشيا الحوثي على الحدود مع المملكة، ولكن القوات بالمملكة قامت بإحباط محاولات تسلله للحدود.
وظهر خلال المقطع المصور القناص الحوثي وهو يتخفى وراء ساتر ترابي، قبل أن تقوم القناصة التابعة للقوات المملكة باستهدافه ومن ثم قتله.
فيديو | #التحالف: استهداف قناص من عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من #إيران.. وإحباط محاولات تسلل للحدود #السعودية. #الإخبارية pic.twitter.com/NYuBKGZ5dO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2018
تميم[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم أيدهم بنصرك
alfahd42[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين اللهم أيد جنود وطني بنصرك
الواقع[ عدد التعليقات: 5691 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله مصيرهم القتل ماذا قدم لهم الخميني الجبان غير ارسالهم إلى حتفهم لقد قتل نصف الحوثيين الا يعتبرون والقادم لهم أشد واقوى
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو والله،الله يقويكم وينصركم ويذل أعدائكم.