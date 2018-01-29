الريال الإيراني يتراجع أمام العملات الأجنبية بصورة غير مسبوقة
شهدت السوق السوداء اليوم الإثنين هبوطًا حادًا في العملة الإيرانية ، لم يسبق له مثيلًا منذ 40 عام ، حيث وصل الدولار إلى 46 ألف ريال إيراني .
ووصل سعر صرف الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية إلى حالة الثبات خلال الأسبوع الماضي ، إلا إنه عاود الهبوط بشدة اليوم ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية .
وتهاوى سعر صرف الريال الإيراني أمام اليورو ، حيث تم تداوله بالسوق السوداء إلى 5750 ريالًا مقابل اليورو الواحد ، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 6670 ريالًا إيرانيًا .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اهلك من اراد الاساءة للاسلام والمسلمين وجعل كيده في نحره
عسى يهوي اكثر واكثر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8200 ] نشر منذ 38 دقيقة
ان شاء الله للحضيض عملة الروافض المجوس