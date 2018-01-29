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الأمم المتحدة: 600 مريض بحاجة للإجلاء الطبي في الغوطة الشرقية

الأمم المتحدة: 600 مريض بحاجة للإجلاء الطبي في الغوطة الشرقية
نيويورك(صدى):

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة من الغوطة الشرقية أظهرت حجم الدمار الذي لحق بها

وقالت الأمم المتحدة، ” إن 400 ألف مدني بحاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة، 600 مريض بحاجة للإجلاء الطبي ” .

وبينت على حسابها الرسمي آخر قافلة إنسانية وصلت للمنطقة موضحة أنها في 28 نوفمبر.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اهلك من كان السبب

[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين

واهلك من تسبب على السلمين بالخراب والحروب

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة

لم تجلب الثورات في الدول العربية الا الدمار والخراب ضحكت عليهم امريكا بالحرية والكرامة فدمروا بلدهم .

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