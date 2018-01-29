الأمم المتحدة: 600 مريض بحاجة للإجلاء الطبي في الغوطة الشرقية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة من الغوطة الشرقية أظهرت حجم الدمار الذي لحق بها
وقالت الأمم المتحدة، ” إن 400 ألف مدني بحاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة، 600 مريض بحاجة للإجلاء الطبي ” .
وبينت على حسابها الرسمي آخر قافلة إنسانية وصلت للمنطقة موضحة أنها في 28 نوفمبر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اهلك من كان السبب
alfahd42[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين
واهلك من تسبب على السلمين بالخراب والحروب
صالح[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
لم تجلب الثورات في الدول العربية الا الدمار والخراب ضحكت عليهم امريكا بالحرية والكرامة فدمروا بلدهم .