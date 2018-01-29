إيقاف ماسواكو 6 مباريات بعد البصق على منافسه

نواف السالم(صدى):

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف 6 مباريات على آرثر ماسواكو مدافع فريق ويست هام، إثر قيامه بالبصق على لاعب منافس خلال مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ماسواكو قد حصل على البطاقة الحمراء مباشرة وطرد من مباراة الفريق أمام ويغان يوم السبت بسبب قيامه بالبصق على نيك باول في الدقيقة 49 من المباراة التي انتهت بفوز ويغان 2 – صفر في دور الـ 32 ببطولة الكأس.

وقدم ماسواكو اعتذاره أمس الأحد مؤكدا ” لقد كان ذلك من العصبية اللحظية ولا يعبر عن شخصيتي. أعرف أن الأمر غير مقبول تماما، ولكنني سأتعلم من أول بطاقة حمراء في مسيرتي ” .