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بالأسماء.. لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن الفائزين

بالأسماء.. لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن الفائزين
واس(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجمل 100 وضح.

وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 وضح جاءت كما يلي:

الأول: عمير فهد شنار القحطاني.

الثاني: مطلق فراج شريم العصيمي.

الثالث: سالم عبد الله مطر البقمي.

الرابع: حمد راجح فهيد العجمي.

الخامس: ناصر فنيسان قعيد السيحاني.

السادس: فراج محمد فراج السبيعي.

السابع: محمد ناصر علي الشهري.

الثامن: عبود هريسان ناصر المقاطي.

التاسع: خالد فهد دهيران العتيبي.

العاشر: عبد الله مطلق صقر السهلي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين

فكونا من المزاين اذا بيكون التنظيم مثل هذه السنه الجمهور فوق الدوريات وشذا

[ عدد التعليقات: 8200 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم لا تسخط علينا بسوء افعالهم

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