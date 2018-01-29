بالأسماء.. لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن الفائزين
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجمل 100 وضح.
وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 وضح جاءت كما يلي:
الأول: عمير فهد شنار القحطاني.
الثاني: مطلق فراج شريم العصيمي.
الثالث: سالم عبد الله مطر البقمي.
الرابع: حمد راجح فهيد العجمي.
الخامس: ناصر فنيسان قعيد السيحاني.
السادس: فراج محمد فراج السبيعي.
السابع: محمد ناصر علي الشهري.
الثامن: عبود هريسان ناصر المقاطي.
التاسع: خالد فهد دهيران العتيبي.
العاشر: عبد الله مطلق صقر السهلي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 2 ساعتين
فكونا من المزاين اذا بيكون التنظيم مثل هذه السنه الجمهور فوق الدوريات وشذا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8200 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لا تسخط علينا بسوء افعالهم