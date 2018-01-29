ديوان المظالم يدشن ” ومضات قضائية ” لزيادة الوعي

حمود العنزي (صدى):

دشن ديوان المظالم البرنامج التعريفي المتخصص ” ومضات قضائية ” اليوم الإثنين ؛ لبث رسائل موجزة ومتخصصة ، تتضمن نشرًا للثقافة القانونية ، ولثقافة التقاضي أمام المحاكم الإدارية ، لمراعاة الجانب النظامي ، والخبرة العملية المستقاة من العمل الميداني عبر صياغة الرسائل التي يقدمها مجموعة من المختصين من منسوبي الديوان .

وأشار الديوان إلى أن البرنامج ستنشر رسائله عبر منصات الديوان في مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ويوتيوب وسناب شات ” ، لتقديم المعلومة الدقيقة ورفع مستوى الوعي لدى المتلقي ، فضلًا عن طرح المحتوى المتميز للمعنيين بالشأن العدلي .

ومن جانبه ، أوضح الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم ، إن هذا الديوان هو تلك المؤسسة القضائية المستقلة والمرتبطة بالملك مباشرة ، ويعطي نظامه حق استقبال الدعاوى ضد الجهات الإدارية بكافة أطيافها ، مراقبةً منه على أعمالها وتصرفاتها وفق صحيح النظام ، وبهيمنة المشروعية المطلقة ” .