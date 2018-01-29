بالفيديو.. هبوط طائرة يفاجئ قائدي السيارات بكاليفورنيا

لوس أنجلوس(صدى):

فوجئ قائدو السيارات على أحد الطرق السريعة في مدينة لوس أنجلوس، اليوم الأحد، بهبوط طائرة صغيرة على الطريق، وهبوط ركابها منها.

وقالت مصادر إن قسم الإطفاء في كوستا ميسا، غرد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” معلنًا هبوط طائرة صغيرة بسلام، ونجاة جميع ركابها دون إصابات.

وأضافت المصادر أن الطائرة من نوع ” بيتش جي 33 ” كانت في طريقها للهبوط بمطار جون واين في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، عندما أعلن الطيار أن عطلاً أصاب المحرك.