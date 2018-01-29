  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. هبوط طائرة يفاجئ قائدي السيارات بكاليفورنيا

بالفيديو.. هبوط طائرة يفاجئ قائدي السيارات بكاليفورنيا

بالفيديو.. هبوط طائرة يفاجئ قائدي السيارات بكاليفورنيا
لوس أنجلوس(صدى):

فوجئ قائدو السيارات على أحد الطرق السريعة في مدينة لوس أنجلوس، اليوم الأحد، بهبوط طائرة صغيرة على الطريق، وهبوط ركابها منها.

وقالت مصادر إن قسم الإطفاء في كوستا ميسا، غرد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” معلنًا هبوط طائرة صغيرة بسلام، ونجاة جميع ركابها دون إصابات.

وأضافت المصادر أن الطائرة من نوع ” بيتش جي 33 ” كانت في طريقها للهبوط بمطار جون واين في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، عندما أعلن الطيار أن عطلاً أصاب المحرك.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42003 ] نشر منذ 3 ساعات

فكهم الله ,,

,, مادنت ايامهم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *