الانضباط والأخلاق تلزم هلاليان بغرامة مالية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا بإلزام اللاعبان الهلاليان عبدالملك الخيبري وفيصل درويش فرج ، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، إلى حساب اتحاد كرة القدم ، في موعد أقصاه 30 يومًا .

وفرضت اللجنة الغرامة على اللاعبان ؛ لتواجدهما بغرفة اللاعبين والممر قبل تمارين الإحماء ، على الرغم من عدم تسجيل اسم كليهما في الكشف الرسمي لمباراة الفريق أمام الاتفاق دوريًا .

وفيما يلي نص قرار اللجنة :