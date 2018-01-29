الانضباط والأخلاق تلزم هلاليان بغرامة مالية
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا بإلزام اللاعبان الهلاليان عبدالملك الخيبري وفيصل درويش فرج ، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، إلى حساب اتحاد كرة القدم ، في موعد أقصاه 30 يومًا .
وفرضت اللجنة الغرامة على اللاعبان ؛ لتواجدهما بغرفة اللاعبين والممر قبل تمارين الإحماء ، على الرغم من عدم تسجيل اسم كليهما في الكشف الرسمي لمباراة الفريق أمام الاتفاق دوريًا .
وفيما يلي نص قرار اللجنة :
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله زمان العدل
الدلع روح مع مهب الرياح