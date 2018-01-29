غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة(صدى):

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين، غلق باب التقدم بطلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، بعد تقدم اثنين من طالبي الترشح في الانتخابات .

وكان فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تقدم قبل عدة أيام بأوراق ترشحه، فيما تقدم اليوم، وقبل إغلاق باب الترشح بدقائق قليلة، الممثل القانوني لموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأوراق الترشح في الانتخابات .

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجري حاليًا فحص أوراق الترشيح المقدمة من المرشحين ، تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين في موعدها المقرر لها بعد غد الأربعاء .