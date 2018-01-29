الكلية التقنية العالمية تنظم حفل تخريج الدفعة الثانية في أملج

محمود البلوي(صدى):

أقيم اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة الكلية التقنية العالمية بأملج ، بحضور المحافظ زياد بن عبدالمحسن البازعي ومدير الكليات التقنية العالمية بمنطقة تبوك عبدالله امين غبان والمدير التنفيذي مارك كورنر ومدير الموارد البشرية للكليات نواف بدر المعلم وعدد من مديري الادارات الحكومية وأهالي الخريجين ومنسوبي الكلية من طلاب واكاديميين واداريين، وذلك على مسرح الكلية .

واشتملت فقرات الحفل الذي بدئ بالقرآن الكريم على كلمة عميد الكلية ديفد كونواي شكر من خلالها الحضور والجهات المتعاونة مع الكلية لايجاد فرص تدريبية للطلاب، وكلمة لرئيس المجلس الاستشاري للكلية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني كلمة تطرق فيها للمجلس ودوره المساند للكلية ، وعرض مرئي عن مشروع البحر الاحمر وكليات التقنية العالمية وعلاقتها به في ايجاد الكوادر المدربة اللازمة لشغل الفرص الوظيفية المتاحة ثم قصيدة بهذه المناسبة تلاها شيلة تهنئة للخريجين وكلمة الخريجين القاها نيابة عنهم الطالب راكان ناجي المرواني ومسيرة استعراضية للخريجين .

وفِي ختام الحفل سلم محافظ أملج وعميد الكلية تسليم الشهادات للخريجين والدروع التذكارية للمشاركين والمتعاونين ثم شارك الجميع في العرضة السعودية .