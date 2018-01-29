سعيد العجل(صدى):

أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظاً للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشغل المهندس الرشيد مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قاد خلالها عملية تحول الشركة في برنامج خصخصة قطاع النقل الجوي، وتخصيص كافة الخدمات والأعمال والأصول والملكيات، وقيادة التحول الرقمي في مطار الملك خالد، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتعظيم العوائد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وكان الرشيد قد تولى إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” ، حيث أشرف على إدارة وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعة، كان من أهمها إطلاق منتج المصانع الجاهزة، وواحات مدن، وكذلك إنشاء الحاضنات الصناعية.

كما تولى الرشيد الإشراف على مشاريع تطوير وتشغيل المدن الصناعية التي تجاوزت قيمتها أكثر من 15 مليار ريـال، نتج عنها إنشاء وتطوير أكثر من 35 مدينة صناعية في جميع مناطق المملكة بإجمالي مساحات أراض صناعية وخدمية مطورة تجاوزت الـ (180) مليون متر مربع.

وحصل الرشيد على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من معهد IMD في سويسرا، وبكالوريس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وشهادات في القيادة المتقدمة من: IMD, MIT, HARVARD.

تجدر الإشارة إلى أن للمهندس الرشيد مشاركات حالية وسابقة في عضوية مجالس إدارات ومنها، مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، مجلس إدارة شركة المقر لتطوير المدينة المنورة، مجلس إدارة الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران SAVIT ، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صندوق التنمية الصناعية السعودي، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، هيئة توليد الوظائف، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.