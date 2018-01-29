بالأرقام.. المعارضة القطرية تكشف إهدار النظام المتسلط لـ ” ميزانيات التنمية والبناء “

طلال الضوي(صدى):

كشف ” ائتلاف المعارضة القطرية ” ، عن أرقام وحقائق يقوم بها النظام الحاقد المتسلط بإضاعتها علي الشعب القطري، حيث يدفع تميم من الأموال المفترض أنها مخصصة لميزانيات التنمية والبناء، شهريا 500 مليون دولار إلى فصائل وأحزاب وجمعيات مسلحة ومتطرفة في دول مثل أفغانستان وليبيا والصومال وسوريا ونيجيريا.

وأوضح الائتلاف عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن 163 مليون دولار تصرف لمنظومته الإعلامية الإخوانية المنتشرة داخل قطر وخارجها من أجل بث السموم والتفرقة في العالمين العربي والأجنبي.

وأضاف، أنه يتم صرف أيضًا 118 مليون دولار لشركات تحسين السمعة والعلاقات العامة في الخارج، قسم من هذا المبالغ يدفع كرشاوي لشخصيات وموظفين في منظمات حقوقية من اجل محاولة تلميع سجل حقوق الانسان للنظام القطري بحق شعبنا والعمالة الوافدة وشعوب المنطقة.

وأشار ائتلاف المعارضة القطرية، إلي أن 97 مليون دولار نقدا، تم نقلهم بواسطة الطائرات المدنية القطرية إلى دول يسيطر على مطاراتها ومنافذها ميليشيات إيران، موضحًا أنه يتم توزيعها على قادة هذه الميليشيات؛ ضمن تفاهمات التحالف القطري الإيراني في المنطقة.

وأردف الائتلاف، أنه يخصص شهريًا أيضًا أكثر من 65 مليون دولار، تدفع مباشرة لشخصيات تعمل في السياسة ومجموعات ضغط ومراكز التفكير؛ من أجل أن يخدعوا الرأي العام ويروجوا عكس الحقائق عن تميم ونظامه الساقط قريبا بإذن الله.