  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. رئيس مجلس بلدي العويقيلة يحث الاعضاء على الوقوف على احتياجات المواطنين

رئيس مجلس بلدي العويقيلة يحث الاعضاء على الوقوف على احتياجات المواطنين

رئيس مجلس بلدي العويقيلة يحث الاعضاء على الوقوف على احتياجات المواطنين
سعيد العجل(صدى):

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة العويقيلة اليوم الاثنين الموافق 12 / 5 / 1439 هـ جلسته برئاسة الأستاذ ” طارف بن محمد الشمري ” ، وناقش المجلس عدد من الأعمال المدرجة على طاولة الاجتماع.

وفي ختام الجلسه اعرب رئيس المجلس الاستاذ ” طارف بن محمد الشمري ” عن شكره لأعضاء المجلس مؤكداً للجميع بأن ابواب المجلس مفتوحه دائماً لتلقي شكاوي واقتراحات المواطنين ومناقشتها حسب الانظمة والتعليمات .

كما حث الاعضاء على الوقوف على احتياجات المواطنين في القرى والهجر التابعه.

 


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *