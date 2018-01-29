رئيس مجلس بلدي العويقيلة يحث الاعضاء على الوقوف على احتياجات المواطنين
عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة العويقيلة اليوم الاثنين الموافق 12 / 5 / 1439 هـ جلسته برئاسة الأستاذ ” طارف بن محمد الشمري ” ، وناقش المجلس عدد من الأعمال المدرجة على طاولة الاجتماع.
وفي ختام الجلسه اعرب رئيس المجلس الاستاذ ” طارف بن محمد الشمري ” عن شكره لأعضاء المجلس مؤكداً للجميع بأن ابواب المجلس مفتوحه دائماً لتلقي شكاوي واقتراحات المواطنين ومناقشتها حسب الانظمة والتعليمات .
كما حث الاعضاء على الوقوف على احتياجات المواطنين في القرى والهجر التابعه.
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