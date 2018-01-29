  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. فضيحة قطرية تكشف احتماء تميم بتركيا من الانتفاضة الشعبية

فضيحة قطرية تكشف احتماء تميم بتركيا من الانتفاضة الشعبية

فضيحة قطرية تكشف احتماء تميم بتركيا من الانتفاضة الشعبية
طلال الضوي(صدى):

في ظل الأزمة المتفاقمة بين قطر والتحالف العربي الذي تقوده المملكة ، وُضعت أنقرة تحت اختبار لإثبات نيتها الفعلية ، وعلى الرغم من كونها حاولت أن تعطي انطباعًا في البداية يفيد بأنها طرف وسيط في الأزمة ، إلا أن سرعان ما انقلب موقفها وانكشفت حقيقتها بعد تأييدها لقطر .

وفشلت تركيا في أن تستأنف دور الوسيط بين الدول ، بعدما منح البرلمان إذنًا لها بإرسال ما يقارب من 5000 جندي إلى الدوحة ؛ للمساعدة في تحقيق الأمن الداخلي من التحركات الشعبية الواسعة التي قد تُقام ضد حكم تميم وأنصاره .

وازداد خوف التنظيم القطري بعدما أعلنت دول الرباع العربي المتمثلة في المملكة ومصر والإمارات والبحرين ، قطعها للعلاقات بشكل رسمي مع قطر ، موجهة اتهامات صريحة لها بدعم الإرهاب والتطرف .

وعلى الرغم من أن هناك وثيقتان شكلتا أساس التعاون العسكري القطري التركي ، إلا أن نية البروتوكولات الحقيقة لم تظهر بشكل رسمي ، حيث نص أحدهما على أن الهدف من القاعدة العسكرية التركية هو تحديث المؤسسات العسكرية القطرية وتنويع التدريبات بها ، لدعم القدرات الدفاعية ، وهو ما يتناقض مع الهدف الحقيقي الذي يكشف عن احتماء تميم بأنقرة من انتفاضة الشعب المحتملة في أي وقت .

ويتمركز حاليًا حوالي 90 فردًا من الجيش التركي في قاعدة بريطانية سابقة ، تقع على بعد 15 ميلًا من الدوحة ، وتسعى قطر لتعزيز هذا العدد وتحويله إلى فرقة أضخم قوامها 5000 جندي يتألفون من موظفي المقر المشترك ومجلس التنسيق ووحدات للدعم والمشاة فضلًا عن القواعد الجوية والبحرية .

ومن ناحية أخرى ، أكد مصدر برلماني في أنقرة ، إن مشروع القاعدة العسكرية التركية في الدوحة لاقى اعتراضًا من البرلمان ، بسبب عدم الارتياح للسلطات القطرية ، لافتًا إلى انزعاج تركيا من الموقف القطري منذ اندلاع الأزمة .

ولإخماد فتيل الأزمة التي كادت أن تشتعل ، أذن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للنظام القطري بالحصول على الدعم العسكري ، حيث زود الدوحة بوحدات دعم قتالية وعناصر من القوات الخاصة ، لمواجهة التهديدات الأمنية الداخلية التي يخشى نظام آل ثاني من مواجهتها خلال الفترة المقبلة .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *