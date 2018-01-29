السفير السعودي بالأردن يستقبل السفيرة اللبنانية المعينة مؤخراً في عمان

تركية البدر(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود بمكتبه اليوم سعادة السفيرة اللبنانية السيدة ترايسي داني شمعون المعينة حديثاً لدى الأردن.

ورحب سموه بتولي سعادتها منصبها الجديد متمنياً لها التوفيق في بداية مسيرتها الدبلوماسية، كما تم خلال اللقاء تبادل أطراف الأحاديث الودية، التي من شأنها تعزيز العلاقات. بين البلدين الصديقين.