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الفتح يهزم القادسية برباعية

الفتح يهزم القادسية برباعية
ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الفتح في تحقيق الفوز على نظيره القادسية بتسجيل أربعة أهداف مقابل هدف احد فقط ، خلال لقاء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري المحترفين .

سجل اللاعب جواو بيدرو هدفين لصالح الفتح في الدقائق الـ 22 من الشوط الأول ، والـ57 من الشوط الثاني ، فيما سجل لاعب القادسية باولو سيرجيو لويز هدفًا في مرماه لصالح الفتح في الدقيقة الـ 26 من الشوط الأول ، ليلحقه علي الزقعان بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة الـ 32 من الشوط الأول .

ولصالح القادسية سدد اللاعب باولو سيرجيو لويز دي سوزا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ 81 من نهاية الشوط الثاني في المباراة .

 


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