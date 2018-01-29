الهلال الأحمر بنجران ينفذ دورتين عن الإسعافات الأولية

راشد آل شريه(صدى):

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، اليوم، دورتين تدريبيتين عن الإسعافات الأولية، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وذلك بمقر الفرع بحي الأمير مشعل بمدينة نجران.

وأفاد المتحدث الرسمي سعود حمد آل دويس، أن الدورتين استهدفتا 46 متدرباً لتعريفهم بمبادئ الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة، والطرق السليمة في الإسعافات الأولية.

ودعا آل دويس الجميع للتسجيل في الدورات القادمة التي تنفذها الهيئة باستمرار، وذلك لمعرفة مهارات الإسعافات الأولية والاستفادة من البرنامج.