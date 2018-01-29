خبراء: اختيار ميلغان للانتقال للأهلي خيار ممتاز من الناحية المادية

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن اختيار اللاعب مارك ميلغان للانتقال للأهلي ، خيار ممتاز من الناحية المادية لكنه قد يؤثر على مستقبله كقائد للمنتخب الأسترالي في مونديال العالم في روسيا منتصف العام الجاري .

وأضافت أن المدرب الجديد للمنتخب قد يرفض اختيار لاعبين محترفين في الدوريات الخليجية لكنه ومن حسن حظ اللاعب أن المدرب الجديد للكنغر الأسترالي ، المدرب فان مارفيك كان مدرب المنتخب السعودي السابق وهو من وصل بهم للمونديال وبالتأكيد يعرف الكثير عن المسابقة السعودية .

وكانت تقارير أسترالية قد كشفت عن أن الأهلي لم يستسلم لرفض نادي ملبورن الأسترالي بيع اللاعب حيث عرض في بادئ الأمر الأهلي مبلغ 375 ألف دولار ليحصل على اللاعب ثم 600 ألف دولار حتى رفع عرضه إلى مليون دولار لأجل ضم اللاعب .