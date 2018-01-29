رئيس اللجنة الدولية يشيد بمبادرة قوات التحالف العربي

سعيد العجل(صدى):

أستقبل معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم هذا اليوم بمكتبه بالهيئة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد / بيتر ماورير والوفد المرافق له في زيارتهم الحالية للمملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالات الإنسانية وسبل دعم المشاريع الإنسانية في البلدان التي بها نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية والتنسيق المشترك للتخفيف من حجم المآسي التي يعيشها سكان تلك الدول.

من جهته ثمن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادرة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، التي تمثلت في تسليم 27 طفلاً ممّن قُبض عليهم في جبهات القتال على حدود السعودية، في أثناء المواجهات العسكرية مع الميليشيات الحوثي الانقلابية‏ لمندوب الحكومة الشرعية في اليمن، ‏من أجل لمّ شملهم بعائلاتهم.كما عبر عن شكره للجهود التي قامت بها هيئة الهلال الأحمر السعودي فيما يخص التنسيق والترتيب لهذه المبادرة . كما اثني رئيس اللجنة الدولية على جهود الهلال الأحمر السعودي في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعاونها المستمر مع اللجنة في برنامج إعادة الروابط العائلية وتطرق ,

كما تطرق رئيس اللجنة إلى الخدمات الإسعافية التي تقدمها الهيئة ودورها في نشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب حيث أنها تساعد على تخفيف الألم على مصابي الحوادث والكوارث.

وفي ختام اللقاء قدم الدكتور القاسم هدية تذكارية إلى رئيس اللجنة الدولية .