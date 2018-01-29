بالفيديو.. استقبال والدة الأسير الفلسطيني ” عثمان زيادة ” بالزغاريد
استقبلت والدة الأسير الفلسطيني ” عثمان زيادة ” ولدها عقب 12 عامًا قضاها في سجون الإحتلال الصهيويني، بالزغاريد والبكاء من شدة الفرحة.
عثمان زيادة، البالغ من العمر 31 عامًا، من قرية بيتللو في محافظة رام الله والبيرة، كان معتقل منذ 27 يناير لعام 2006، في معتقل ” عسقلان ” .
ينطبق عليها وصف "طايرة من الفرحة" .!
هكذا استقبلت والدة الأسير الفلسطيني "عثمان زيادة" ابنها بعد 12 عاماً قضاها في سجون الإحتلال الصهيويني ..
اللهم اكتب هذه الفرحة لكافة الأباء و الأمهات ولكل من له معتقلٌ خلف القضبان…. pic.twitter.com/ouQzQw1boI
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ٢٩ يناير، ٢٠١٨
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