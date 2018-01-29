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بالفيديو.. استقبال والدة الأسير الفلسطيني ” عثمان زيادة ” بالزغاريد

بالفيديو.. استقبال والدة الأسير الفلسطيني ” عثمان زيادة ” بالزغاريد
القدس(صدى):

استقبلت والدة الأسير الفلسطيني ” عثمان زيادة ” ولدها عقب 12 عامًا قضاها في سجون الإحتلال الصهيويني، بالزغاريد والبكاء من شدة الفرحة.

عثمان زيادة، البالغ من العمر 31 عامًا، من قرية بيتللو في محافظة رام الله والبيرة، كان معتقل منذ 27 يناير لعام 2006، في معتقل ” عسقلان ” .


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