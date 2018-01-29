الرئيس اليمني: ما يجري في عدن عمل انقلابي مرفوض

فهمي محمد(صدى):

رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، الْيَوْم الإثنين، اجتماعًا استثنائيًا لمستشاريه وقادة الأحزاب والقوى السياسية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.

وأكد على أن القضاء على مشروع إيران في اليمن هو معركة كل اليمنيين المصيرية والوجودية، ومن خلفهم التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة، باعتبار خطر بقاء هذا المشروع لا يستهدف اليمن وحدها بل الخليج والمنطقة العربية ويهدد السلم العالمي .

وقال إن ما يجري في عدن عمل انقلابي مرفوض وممارسات غير مسؤولة روعت المواطنين وأشاعت الرعب والخوف لدى الغالبية العظمى من اليمنيين المصطفين خلف الشرعية في معركة استعادة الدولة، وأودت بحياة ضحايا مدنيين وعسكريين.

وشدد على أن المستفيد الوحيد من اختلالات وتصدع الصف الوطني هو المشروع الإيراني ووكلاؤه في اليمن، داعيا الجميع الى الابتعاد عن الرهانات الخاسرة والمصالح الشخصية الضيقة، والوقوف الى جانب الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية، وتضافر الجهود من اجل اصلاح أي اختلالات تساهم في تقوية وحسم معركة استعادة الدولة، بناء على معطيات وحقائق واقعية وليس من قبيل التستر للانقضاض او الانقلاب او السيطرة.