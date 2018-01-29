بالصور.. الهيئة العامة للرياضة تحقق حلم مواليد المملكة بالدخول لعالم كرة القدم

واس(صدى):

حققت الهيئة العامة للرياضة الحلم الذي انتظره مواليد المملكة بالدخول لعالم كرة القدم عبر بوابة الأندية السعودية، بعد أن أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في الـ 16 من شهر سبتمبر الماضي تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية في كرة القدم واستقطاب الموهوبين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة من المواليد المقيمين بما يسهم في توسيع قاعدة المواهب وتعدد الخيارات بما يفيد مستقبل الكرة السعودية في المستقبل، حيث ضمت اللجنة نجوم الكرة السعودية السابقين ممن يمتلكون خبرة كبيرة في مجال استهداف المواهب الكروية وهم محيسن الجمعان وفؤاد أنور ونواف التمياط ومحمد شليه وحمزة إدريس.

وتم فتح التقديم مباشرة بعد أن أتيحت الفرصة للمواليد بالتقدم للمرحلة العمرية من 18 وحتى 28 سنة تحت أنظار أعضاء اللجنة الخمسة وشملت الجوانب المهارية والإمكانات الجسمانية والقدرات الكروية، وذلك عبر أربع محطات بداية من محافظة جدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، مروراً بالعاصمة الرياض عبر معهد إعداد القادة، لتنتقل بعدها اللجنة إلى محافظة الأحساء بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وأخيراً في منطقة جازان.

وأثمرت الجولات التي قام بها فريق استكشاف المواهب ” مواليد المملكة ” باختيار 30 لاعباً من أصل 8000 ، حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم وعبر مؤتمر صحفي نتائج هذا العمل الكبير باستفادة سبعة أندية من هذا البرنامج بالتوقيع مع لاعبين موهوبين من المواليد، حيث كسب نادي النصر خدمات اللاعب سالم علي يحيى (ظهير أيمن) بمبلغ 500 ألف ريال ، فيما وقّع اللاعب أحمد هادي بالخير (صانع لعب) في كشوفات نادي الاتحاد بمبلغ 200 ألف ريال، واتفق نادي الهلال مع اللاعب أحمد أشرف الفقي (طرف أيمن) بعد العرض البالغ 100 ألف ريال، إلى جانب اتفاق نادي الفيصلي مع اللاعب موسى عيسى مصطفى (طرف أيمن) بالعرض المقدم 100 ألف ريال، واللاعب أحمد عماد الدين انديجاني (قلب فاع) مع نادي الفيحاء بعد العرض المقدم 105 آلاف ريال، ونادي الباطن مع (الظهير الأيمن) محمد بشير سوقي بمبلغ 100 ألف ريال، وأخيراً نادي الرائد مع (حارس المرمى) عبدالباسط سليمان عبدالله بمبلغ 100 ألف ريال.