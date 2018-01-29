” الأنصاري ” : تميم يحتمى بقوات تركيا من الشعب القطري

طلال الضوي(صدى):

وجه سلمان الأنصاري، رئيس لجنة شئون العلاقات العامة –سابراك-، رسالة لكل مواطن قطري يشكك في السبب الجوهري لوجود القوات التركية في قطر، أكد خلالها أن القوات موجودة لمجابهة المظاهرات والتحديات الأمنية ” الداخلية ” .

واستشهد ” الأنصاري ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بتقرير صادر من جهه تدافع عن قطر دائما، متابعًا: ” يعني تنظيم الحمدين خايف منكم ياشعب قطر ”

ويتمركز حوالى 90 من افراد الجيش التركي حاليا في قاعدة بريطانية سابقة على بعد 15 ميلا من الدوحة، ويمكن الآن تعزيز هذا العدد إلى فرقة عمل على مستوى لواء قوامها 000 5 جندي يتألفون من موظفي المقر المشترك، ومجلس التنسيق، ووحدات الدعم، والمشاة، والمكونات الجوية والبحرية، ويسمح البروتوكول أيضا للطرفين بتبادل برامج التدريب والخبرات والمعرفة، وتقديم الخدمات الاستشارية لبعضهم البعض.