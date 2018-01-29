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” شراحيلي ” لفيصل بن تركي: ستبقى دائمًا بالقلب

” شراحيلي ” لفيصل بن تركي: ستبقى دائمًا بالقلب
نواف السالم(صدى):

وجه لاعب النصر شايع شراحيلي شكره وتقديره لرئيس نادي النصر السابق ، مثمنًا جهوده خلال فترة رئاسته الماضية للعالمي ، حيث قال عبر تويتر ” الشكر لك ياسمو الامير على كل ماقدمته لنا طوال فترة رئاستك وماقبلها وستبقى دائماً بالقلب ” .

وكان رئيس النصر السابق صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي ، قد ثمن جهود ” شراحيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بعدما وقع مخالصة مالية مع النادي يوم الجمعة الماضية ، قائلًا ” أشكر الكابتن شايع شراحيلي على كل ما قدمه لناديه فهو إبن من أبناء العالمي وكان له دور كبير في بطولات ٢٠١٤ و٢٠١٥ مع تمنياتي له بالتوفيق في وجهته القادمة ” .

 


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