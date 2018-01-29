قتل رهينة بدلا من الخاطف في عملية أمنية

واشنطن(صدى):

أحال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، عميل بالمكتب إلى أجازة إدارية عقب قتله لمختطف عقب إطلاق أعيرة نارية عليه بالخطأ أثناء عملية أمنية في ولاية تكساس، بدلا من إصابة الخاطف.

وأعلن المكتب الفيدرالي في تقارير إعلامية، أن الرجل الذي توفي لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه اختطف الأربعاء الماضي من بيته في مدينة كونروي، وكان محتجزا داخل منزل في مدينة ترينيتي غاردنز.

وتلقى شقيق الرجل المختطف اتصالا هاتفيا عن الاختطاف والفدية، فلجأ إلى الشرطة ومكتب التحقيقات الفدرالي.

وأكدت المتحدثة باسم FBI كريستينا غارزا للصحفيين أن أحد عملاء المكتب قتل الرجل المختطف أثناء عملية تحريره عن طريق الخطأ ليلة الخميس، مضيفة أن رجلين وامرأة اعتقلوا بتهمة الاختطاف ولا يزال التحقيق مستمرا في القضية.