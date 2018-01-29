  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. اليمن: 16 قتيلًا و 142 جريحًا في اشتباكات عدن خلال يومين

اليمن: 16 قتيلًا و 142 جريحًا في اشتباكات عدن خلال يومين

اليمن: 16 قتيلًا و 142 جريحًا في اشتباكات عدن خلال يومين
فهمي محمد(صدى):

كشفت الحكومة اليمنية ، عن عدد القتلى والجرحى ، حيث بلغ 16 قتيلًا و142 جريحًا ، حصيلة اشتباكات دامت يومين في منطقة عدن ، اليوم الإثنين .

وأشارت الحكومة في بيان لها ، إلى أن التحقيق يجري في الوقت الراهن لمعرفة أسباب تفاقم الوضع في عدن وأسباب رفع السلاح في وجه الدولة .

ودعت الحكومة اليمنية إلى ضرورة معالجة أسباب التوتر الذي أدى إلى اندلاع حالة التوتر الذي انتهى بالتمرد في المنطقة .


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2373 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما ارخص دمائكم ايها العربان , لا ارى في هذا العالم احد يقتل بالمجان غيركم , ماهو الهدف وعلى ماذا تتقاتلون لا ندري , اشك ان احدا يستطيع ان يعطي مبررا واحدا يقبله العقل فانتم تخرجون من حفرة لتقعو في دحديره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *