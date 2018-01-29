” mbc ” تعلن عودة أحلام لـ ” the voice “

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت شبكة قنوات MBC جمهورها، عقب الإعلان عن عودة أحلام لبرنامج The Voice، مع الاعلان عن موعد عرض أولى حلقاته في العاشر من فبراير.

وجاء في تدوينة قصيرة من مجموعة قنوات MBC أن الموسم الجديد سيتم عرضه عبر شاشتي ” MBC مصر ” وMBC 1 في 10 فبراير القادم ، وأن لجنة التحكيم مشكلة من عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي.

يذكر أن أحلام كان تم استبعادها في نوفمبر 2017 من لجنة تحكيم البرنامج واختيار المطربة نوال الكويتية، ومن بعدها تم إيقاف تصوير باقي الحلقات، وعرض برنامج The Voice Kids بدلا منه في ديسمبر.