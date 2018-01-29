” mbc ” تعلن عودة أحلام لـ ” the voice “
فاجأت شبكة قنوات MBC جمهورها، عقب الإعلان عن عودة أحلام لبرنامج The Voice، مع الاعلان عن موعد عرض أولى حلقاته في العاشر من فبراير.
وجاء في تدوينة قصيرة من مجموعة قنوات MBC أن الموسم الجديد سيتم عرضه عبر شاشتي ” MBC مصر ” وMBC 1 في 10 فبراير القادم ، وأن لجنة التحكيم مشكلة من عاصي الحلاني وأحلام وإليسا ومحمد حماقي.
يذكر أن أحلام كان تم استبعادها في نوفمبر 2017 من لجنة تحكيم البرنامج واختيار المطربة نوال الكويتية، ومن بعدها تم إيقاف تصوير باقي الحلقات، وعرض برنامج The Voice Kids بدلا منه في ديسمبر.
رااايق[ عدد التعليقات: 3566 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا شايلنها ** يا مرجعينها ***
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مسكينة أحلام ** مصدقة نفسها ** من جد أنها فنانه وملكة هههههههههه**
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حدك تكوني ملكة الطقاقات ويخب بعد *** وهذا رأي شخصي ** هع
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2528 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياخذ اللي رجعها ..من يوم خرج من السجن وفك المسعوره علينا 😕🙄
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6206 ] نشر منذ 2 ساعتين
أوهام تشبه شغالتنا السيرلنكيه زليخه