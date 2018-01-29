كشف حقيقة فيديو الشاب الموقوف من قبل الدوريات في حالة غير طبيعية
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب تحت تأثير المسكر ويتحدث بطريقة بطيئة وغير متماسكة، وضُبطت معه مشروبات مسكرة.
كما اعترف آخر بأنه ورفاقه الموجودين معه في السيارة كانوا يستخدمون مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعبارات غير مفهومة بأسلوب طريف أثناء لقاء تلفزيوني بعد القبض عليه وبحوزته مسكرات.
وبالبحث والتحري عن صحة المقطع اتضح أنه مجرد مشهد تمثيلي لإحدى قنوات ” يوتيوب ” قلّد فيه القائمون عليه تقريرا تلفزيونيا حقيقيا تمت إذاعته في بداية الشهر الجاري ضمن مبادرة ” الله يعطيك خيرها ” لمداهمات الدوريات السرية للمخالفين للأنظمة والمتهورين على الطرقات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42003 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اعلم ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2528 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديهم ويصلحهم … ولازم يتعاقبو عقاب يردعهم .. وكمان لازم يطبقو نظام خدمة المجتمع 👍🏻
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2130 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلها تمثيل في تمثيل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8185 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه ليست تمثيل بل حقيقة
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم
لا حول ولا قوة الا بالله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6206 ] نشر منذ 42 دقيقة
ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مشهد تمثيلي ويغطون الوجه مثل الحريم لو كان تمثيل كان ما اخفوا وجيه المتعاطين