كشف حقيقة فيديو الشاب الموقوف من قبل الدوريات في حالة غير طبيعية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب تحت تأثير المسكر ويتحدث بطريقة بطيئة وغير متماسكة، وضُبطت معه مشروبات مسكرة.

كما اعترف آخر بأنه ورفاقه الموجودين معه في السيارة كانوا يستخدمون مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعبارات غير مفهومة بأسلوب طريف أثناء لقاء تلفزيوني بعد القبض عليه وبحوزته مسكرات.

وبالبحث والتحري عن صحة المقطع اتضح أنه مجرد مشهد تمثيلي لإحدى قنوات ” يوتيوب ” قلّد فيه القائمون عليه تقريرا تلفزيونيا حقيقيا تمت إذاعته في بداية الشهر الجاري ضمن مبادرة ” الله يعطيك خيرها ” لمداهمات الدوريات السرية للمخالفين للأنظمة والمتهورين على الطرقات.