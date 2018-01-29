تعليم الطائف يطلق الدورات التدريبية للتعرف على الموهوبين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انطلقت اليوم في جميع مدارس محافظة الطائف بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة البرامج والدورات التدريبية للطلاب المرشحين لدخول مقياس موهبة لهذا العام ، مستهدفةً 580 طالبًا وطالبة في الصفين الثالث والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط ، وذلك ضمن الإعداد والتهيئة للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها معلمو ومنسقو الموهوبين بالمدارس إلى تهيئة الطلاب الواعدين بالموهبة نفسيًا وذهنيًا وتعريفهم بطريقة المقياس والتدريب على بعض النماذج المساعدة لرفع مستوى جاهزيتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل لدخول المقياس .

يذكر أن اختبار مقياس موهبة يأتي بالشراكة بين وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” ، يُعقّد كل عام في مراكز الموهوبين في إدارات التعليم ، وسيعقد هذا العام في مركز الموهوبين بتعليم محافظة الطائف يومي الجمعة والسبت القادمين.