مقتل شخص وإصابة 3 مدنيين إثر قصف مستشفى بإدلب السورية

دمشق(صدى):

شنت طائرات عسكرية غارة جوية اليوم الإثنين ، أسفرت عن قصف مشفى بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا ، مما نتج عنه مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين .

ومن جانبه ، أكد مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف ، إن القصف استهدف مشفى الإحسان بمدينة سراقب ، حيث أدى إلى مقتل مريض كان يتلقى العلاج داخل المشفى بالإضافة إلى جرح 3 من المدنيين .

وأشار مصطفى حاج إلى أن الجرحى كان من بينهم إعلاميين اثنين ، كانا في المشفى للحصول على معلومات حول ضحايا القصف الروسي الذي شنته في وقت سابق لاستهداف أحد أسواق المدينة ، وانتهى بسقوط 11 قتيلًا .

وفي سياق متصل ، خرج مشفى الإحسان عن الخدمة بعد القصف ، ليتم نقل المرضى والجرحى إلى المشافي المجاورة بأقصى سرعة .