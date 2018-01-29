بالصور.. محافظ قلوة يفتتح الملتقى الشبابي لدعوي الشعراء

حامد العمري(صدى):

افتتح محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن زايد الحربي ، الملتقى الدعوي الشبابي الخامس ، وذلك بحضور مدير تعليم المخواة الأستاذ علي خيران الزهراني ، ومدير مكتب التعليم بقلوة الأستاذ محمد سعيد الزهراني وشيخ قبيلة بالمفضل الشيخ سعيد مطر رزق الله ، ومديري الجهات الحكومية والخدمية والدعوية بقلوة والشعراء ، وأعيان وأهالي الشعراء .

حيث بدأ الحفل بافتتاح معرض الأمن الفكري ، والذي احتوى على أكثر من 30 لوحة والكثير من السيديهات والمطويات والمنشورات ، التي تحارب الفكر الضال وتعزز الأمن الفكري لدى الشباب.

بعد ذلك انتقل الجميع للحفل الخطابي ، والذي أقيم على مسرح نادي الحي بمجمع ابن سيناء بالشعراء ، بدأ الحفل والذي قدمه الدكتور حوذان الشيخي بآيات من الذكر الحكيم ، تلاه كلمة رئيس المكتب التعاوني بالشعراء الأستاذ يوسف بن علي الزهراني : والذي رحب فيها بالحضور ثم استعرض برامج المكتب وفعالياته وأهداف هذا الملتقى، والذي يهتم بالشباب تحت شعار ( الشباب الواعي درع واقي ) مقدماً شكره وتقديره للمحافظ ومدير التعليم وجميع الحضور والداعمين.

ثم قدم محافظ قلوة كلمة شكر فيها المكتب التعاوني على مايقدمه من جهود واضحة للعيان ، داعيًا الشباب للاستفادة من هذا الملتقى المبارك ، وألقى الشيخ الدكتور عبدالرحيم الحقيب أستاذ التفسير بجامعة الباحة ، محاضرة بعنوان ( مقومات الأمن الفكري وسبل تعزيزه) موضحا للشباب بعض طرق أصحاب الفكر الضال ، للإطاحة بالشباب في أفكار منحرفة داعيًا إياهم إلى الإلتفاف حول ولاة الأمر ، وأخذ فتاواهم من هيئة كبار العلماء ، وعدم الانسياق خلف المواقع المشبوهة في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

واختتم الملتقى بتكريم المحافظ وشركاء النجاح ونادي الحي بالشعراء ، وكذلك إدارة التعليم والشيخ الدكتور عبدالرحيم الحقيب.

وعلى هامش الملتقى قام المحافظ ، بافتتاح ملعب نادي الحي بالشعراء معلنًا انطلاق الدورة الرياضية ، والتي يقيمها المكتب التعاوني على ملعب نادي الحي .

كما قدم مدير النادي الأستاذ رزق الله محمد العضوية الذهبية ، لفريق الملك سلمان التطوعي لمحافظ قلوة ، موضحا له الأعمال الجليلة التي يقوم بها الفريق .