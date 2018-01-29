  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. محافظ قلوة يفتتح الملتقى الشبابي لدعوي الشعراء

بالصور.. محافظ قلوة يفتتح الملتقى الشبابي لدعوي الشعراء

بالصور.. محافظ قلوة يفتتح الملتقى الشبابي لدعوي الشعراء
حامد العمري(صدى):

افتتح محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن زايد الحربي ، الملتقى الدعوي الشبابي الخامس ، وذلك بحضور مدير تعليم المخواة الأستاذ علي خيران الزهراني ، ومدير مكتب التعليم بقلوة الأستاذ محمد سعيد الزهراني وشيخ قبيلة بالمفضل الشيخ سعيد مطر رزق الله ، ومديري الجهات الحكومية والخدمية والدعوية بقلوة والشعراء ، وأعيان وأهالي الشعراء .

حيث بدأ الحفل بافتتاح معرض الأمن الفكري ، والذي احتوى على أكثر من 30 لوحة والكثير من السيديهات والمطويات والمنشورات ، التي تحارب الفكر الضال وتعزز الأمن الفكري لدى الشباب.

بعد ذلك انتقل الجميع للحفل الخطابي ، والذي أقيم على مسرح نادي الحي بمجمع ابن سيناء بالشعراء ، بدأ الحفل والذي قدمه الدكتور حوذان الشيخي بآيات من الذكر الحكيم ، تلاه كلمة رئيس المكتب التعاوني بالشعراء الأستاذ يوسف بن علي الزهراني : والذي رحب فيها بالحضور ثم استعرض برامج المكتب وفعالياته وأهداف هذا الملتقى، والذي يهتم بالشباب تحت شعار ( الشباب الواعي درع واقي ) مقدماً شكره وتقديره للمحافظ ومدير التعليم وجميع الحضور والداعمين.

ثم قدم محافظ قلوة كلمة شكر فيها المكتب التعاوني على مايقدمه من جهود واضحة للعيان ، داعيًا الشباب للاستفادة من هذا الملتقى المبارك ، وألقى الشيخ الدكتور عبدالرحيم الحقيب أستاذ التفسير بجامعة الباحة ، محاضرة بعنوان ( مقومات الأمن الفكري وسبل تعزيزه) موضحا للشباب بعض طرق أصحاب الفكر الضال ، للإطاحة بالشباب في أفكار منحرفة داعيًا إياهم إلى الإلتفاف حول ولاة الأمر ، وأخذ فتاواهم من هيئة كبار العلماء ، وعدم الانسياق خلف المواقع المشبوهة في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

واختتم الملتقى بتكريم المحافظ وشركاء النجاح ونادي الحي بالشعراء ، وكذلك إدارة التعليم والشيخ الدكتور عبدالرحيم الحقيب.

وعلى هامش الملتقى قام المحافظ ، بافتتاح ملعب نادي الحي بالشعراء معلنًا انطلاق الدورة الرياضية ، والتي يقيمها المكتب التعاوني على ملعب نادي الحي .

كما قدم مدير النادي الأستاذ رزق الله محمد العضوية الذهبية ، لفريق الملك سلمان التطوعي لمحافظ قلوة ، موضحا له الأعمال الجليلة التي يقوم بها الفريق .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *