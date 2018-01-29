طلاب ” خيركم ” بجدة يتأهلون لنهائيات مسابقة الملك سلمان للقرآن

نايف السالم(صدى):

تأهل 4 من طلاب وطالبات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة إلى نهائيات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والتي ستقام في الرياض بتاريخ 8 / 6 / 1439هـ.

من جهته بيّن رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن تأهل طلاب وطالبات خيركم وفوزهم بالمراكز الأولى في تصفيات المسابقة في دورتها الـ20 على مستوى منطقة مكة المكرمة جاء بتوفيق الله ثم مشروع كفاءة الذي انطلق بالتعاون مع أوقاف محمد الراجحي لرعاية وظائف وتفريغ قيادات للعمل والإنجاز في خيركم.

وذكر المهندس حنفي أن هذا الانجاز يعود ايضاً لـ ( حلقة المسابقات) التي انطلقت قبل 3 سنوات بإشراف معلمين متميزين وعلى أعلى مستوى من الخبرة لإعداد الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم ليشرفوا منطقة مكة والمملكة في المحافل القرآنية المحلية والدولية.

الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات خيركم سيمثلون منطقة مكة في نهائيات المسابقة الشهر المقبل بالرياض وهم: محمد أبو طالب هزازي، عبدالمجيد نبيل إدريس ، عائشة عبدالملك صديق، شروق عبدالعزيز المدني.

