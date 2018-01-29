قسم ماكلارين MSO يطلق سيارة MSO X المستوحاة من السباقات

واشنطن(صدى):

عرض قسم ماكلارين MSO موديل MSO X وهو آخر اصدارات القسم ويعتمد على موديل 570S , وقد طلبت ماكلارين Newport Beach 10 نسخ من هذه السيارة بصورة خاصة والتي صممت وصنعت لتشبه في الشكل والاحساس سيارات 570S GT4 السباقية مع الاحتفاظ بكون MSO X سيارة قانونية للسير على الطرق العادية.

وقد استغرقت الشركة 8 شهور في انهاء السيارة وتحويلها من تجريبية لحقيقية وتم تسليم السيارات الخاصة في حدث خاص للحاجزين في لاس فيجاس, وبالنسبة لمقصورة السيارة فجاءت مشابهة تماماً لنسخة 570S GT4 بأقرب صورة كما جاءت كذلك بحلة داخلية مستوحاة من سيارة F1 GTR الأسطورية في سباقات التحمل.

كما زودت السيارة بجناح خلفي كبير يوفر 100 كجم من القوة السفلية كما زودت السيارة بمخارج عادم تيتنايو سوبر سبورت واطارات بيريللي بي زيرو كورسا وغطاء محرك بوحي GT4 مع مداخل هواء تعمل بالتوازي مع تهوية في السقف. كما حفل جسم السيارة بألياف الكربون بلمسات ساتان خاصة في السقف وغطاء المحرك والعتبات الجانبية وغطاء المحرك والصادم الخلفي الفريد.

وفي الداخل ظهرت أجزاء من ألياف الكربون في المقصورة مع شاسيه Monocell 2 من نفس المادة ومقاعد ألياف كربون وعتبات من نفس المادة.