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رجل يخدر زوجته للإنجاب منها

رجل يخدر زوجته للإنجاب منها
أنقرة(صدى):

أقدم شاب تركي على تخدير زوجته ومعاشرتها في محاولة منه للإنجاب منها عقب رفضها للانجاب بسبب مرورها بأمراض نفسية .

وتعود الواقعة كما روتها بعض الصحف التركية ، عندما تزوج الشاب ” 35 عاماً ” من فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً ، وبعد أشهر من الزواج دبت الخلافات بينهما ما أصاب الزوجة بحالة نفسية سيئة أضطرت على أثرها اللجوء لطبيب نفسي لعلاجها .

وبعد فترة تحدث الزوج مع زوجته عن الانجاب ، ولكنها رفضت مٌشيره إلى أنها يجب ان تنهي العلاج النفسي أولاً .

فما كان من الزوج إلا أن قام بتخديرها ومعاشرتها جنسياً لحدوث الحمل ، وبالفعل عقب وقت قصير اكتشفت الزوجة أنها حامل فقاضت زوجها بتهمة الاغتصاب عقب تخديرها ، فيما أعتبر الأخير أن الحمل نتيجة معاشرة طبيعية بين زوجين تمت بموافقتها .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42003 ] نشر منذ 1 ساعة

من له حيلة فااليحتال ,,

[ عدد التعليقات: 2302 ] نشر منذ 34 دقيقة

ممكن تترجمين لنا كلمة….باللهي…

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 دقيقتين

عجائب

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