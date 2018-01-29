رجل يخدر زوجته للإنجاب منها

أنقرة(صدى):

أقدم شاب تركي على تخدير زوجته ومعاشرتها في محاولة منه للإنجاب منها عقب رفضها للانجاب بسبب مرورها بأمراض نفسية .

وتعود الواقعة كما روتها بعض الصحف التركية ، عندما تزوج الشاب ” 35 عاماً ” من فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً ، وبعد أشهر من الزواج دبت الخلافات بينهما ما أصاب الزوجة بحالة نفسية سيئة أضطرت على أثرها اللجوء لطبيب نفسي لعلاجها .

وبعد فترة تحدث الزوج مع زوجته عن الانجاب ، ولكنها رفضت مٌشيره إلى أنها يجب ان تنهي العلاج النفسي أولاً .

فما كان من الزوج إلا أن قام بتخديرها ومعاشرتها جنسياً لحدوث الحمل ، وبالفعل عقب وقت قصير اكتشفت الزوجة أنها حامل فقاضت زوجها بتهمة الاغتصاب عقب تخديرها ، فيما أعتبر الأخير أن الحمل نتيجة معاشرة طبيعية بين زوجين تمت بموافقتها .