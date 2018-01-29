رجل يخدر زوجته للإنجاب منها
أقدم شاب تركي على تخدير زوجته ومعاشرتها في محاولة منه للإنجاب منها عقب رفضها للانجاب بسبب مرورها بأمراض نفسية .
وتعود الواقعة كما روتها بعض الصحف التركية ، عندما تزوج الشاب ” 35 عاماً ” من فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً ، وبعد أشهر من الزواج دبت الخلافات بينهما ما أصاب الزوجة بحالة نفسية سيئة أضطرت على أثرها اللجوء لطبيب نفسي لعلاجها .
وبعد فترة تحدث الزوج مع زوجته عن الانجاب ، ولكنها رفضت مٌشيره إلى أنها يجب ان تنهي العلاج النفسي أولاً .
فما كان من الزوج إلا أن قام بتخديرها ومعاشرتها جنسياً لحدوث الحمل ، وبالفعل عقب وقت قصير اكتشفت الزوجة أنها حامل فقاضت زوجها بتهمة الاغتصاب عقب تخديرها ، فيما أعتبر الأخير أن الحمل نتيجة معاشرة طبيعية بين زوجين تمت بموافقتها .
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2528 ] نشر منذ 2 ساعتين
😳 كيف يغتصب زوجتو باللهي..!!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42003 ] نشر منذ 1 ساعة
من له حيلة فااليحتال ,,
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2302 ] نشر منذ 34 دقيقة
ممكن تترجمين لنا كلمة….باللهي…
تميم[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 دقيقتين
عجائب