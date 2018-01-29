منافسة شرسة بين آبل وسامسونج على ” تويتر “

علي القحطاني (صدى):

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، هاشتاج بعنوان :#أيجهازتفضلأيفونأو_سامسونج حيث حاول كل فريق منهم تعداد مزايا هاتفه المفضل.

وقال عشاق آبل إن الأجهزة التي تقدمها الشركة العالمية تتميز بالقوة والسرعة والتحصين الإلكتروني الكبير حتى لا تتعرض للاختراق، فيما اختلف معهم بقوة عشاق أجهزة السامسونج المتنوعة والمتوفرة والتي تقدم كافة الخدمات المجانية.

وعرض هؤلاء صورًا عدة لأجهزة آيفون القوية، مؤكدين أن الشركة صنعته للأذكياء ورجال الأعمال، كما وضعوا مميزات عدة للأجهزة كان أبرزها الحماية التي يتمتع بها الجهاز من الاختراق.

ولم يعجب مستخدمي أجهزة سامسونج ما عرض عشاق آبل فغردوا بأفضل ما تتميز به أجهزة سامسونج والتي كان أبرزها سهولة الاستخدام ومجانية التطبيقات وإمكانية توفير حماية أقوى من أجهزة آبل.

ولا زال الجدال والخلاف مستمرًا بين مؤيد ومعارض حول الأجهزة الإلكترونية، لاسيما بعد انتشارها الكبيرة في المملكة والخليج العربي.